Uppgifter: FCK visar intresse för VM-svensken

Alexander Bernhardsson, 27, kan lämna Holstein Kiel.

Enligt uppgifter förhandlar FC Köpenhamn om att värva svensken.

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Alexander Bernhardsson har tillhört Holstein Kiel sedan januari 2024. Nu kan den svenske kantspringaren vara nära att lämna.

Enligt Tipsbladet har FC Köpenhamn inlett förhandlingar med Holstein Kiel för att köpa Bernhardsson.

27-åringen kommer nyligen från spel i VM och enligt Tipsbladet ses han som en ersättare till Jordan Larsson som är nära att lämna FCK.

Tipsbladet uppger att Bernhardssons prislapp ligger på tre miljoner euro, vilket motsvarar cirka 33 miljoner kronor.

Bernhardsson startade i samtliga gruppspelsmatcher i VM.



