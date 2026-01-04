Uppgifter: Fenerbahçe har lagt bud på Guendouzi

Matteo Guendouzi är ett hett namn på transfermarknaden.

Nu uppges turkiska Fenerbahçe ha lagt ett bud på Lazios mittfältare inför sommarens transferfönster.

Foto: Bildbyrån



Matteo Guendouzi har under en längre tid varit en av de mest omtalade mittfältarna i Europa. Den 26-årige fransmannen har varit en nyckelspelare i Lazio och har dragit till sig intresse från flera klubbar, både i Italien och utomlands.

Tidigare har Guendouzi kopplats ihop med en möjlig återkomst till Premier League, där klubbar som Arsenal, Sunderland, Newcastle och Aston Villa visat intresse. Fransmannen spelade själv i Arsenal mellan 2018 och 2022.

Nu rapporterar den franska tidningen L’Équipe att Fenerbahçe har lagt ett konkret bud på 27 miljoner euro för Guendouzi. Lazio uppges dock kräva mer för att släppa sin mittfältare.

Mittfältarens kontrakt med Lazio sträcker sig till sommaren 2028, vilket ger klubben en stark förhandlingsposition.