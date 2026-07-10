Uppgifter: Fenerbahce jagar Gül – Hammarby får miljoner

Deniz Gül kan lämna Porto.

Nu jagar Fenerbahce den förre Hammarby-anfallaren.

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Deniz Gül ser ut att lämna FC Porto och nu kommer uppgifter från Yeni Asir att Fenerbahce är intresserade av den förre Hammarby-anfallaren och samtal ska vara inledda.

Enligt portugisiska Record begär Porto 20 miljoner euro – motsvarande omkring 220 miljoner kronor – för att sälja 22-åringen.

En övergång kan dessutom innebära ett välkommet ekonomiskt tillskott för Hammarby. Bajen uppges ha en vidareförsäljningsklausul på 12,5 procent, sannolikt på vinsten vid en framtida försäljning, vilket kan ge klubben en del av transferintäkten.

Gül lämnade Bajen för Porto under sommaren 2024 och har sedan dess gjort 9 mål och 2 assist på 67 matcher. 22-åringen har kontrakt till sommaren 2029.