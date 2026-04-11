Uppgifter: Fernández kan lämna Chelsea

Enzo Fernández har varit i blåsväder.

Nu kommer uppgifter kring att han kan lämna Chelsea.

Enzo Fernández har nyligen signalerat att han kan vara på väg bort från Chelsea. Efter sina uttalanden blev han tillfälligt avstängd av klubben, och han har därefter gått ut med en ursäkt.

Nu rapporterar spanska medier att den argentinske mittfältaren mycket väl kan lämna klubben i sommar.

Enligt AS kan Chelsea vara villiga att sälja honom om laget missar en plats i Champions League. I så fall skulle en försäljning kunna väga upp för de ekonomiska förluster som uteblivna turneringsintäkter innebär. Fernández värvades till klubben i januari 2023 för cirka 1,3 miljarder kronor.

Uppgifterna pekar också på att Real Madrid, som Fernández tidigare visat intresse för, kan bli nästa klubbadress för 25-åringen om han lämnar London.