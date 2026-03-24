Uppgifter: Fernandez öppen för Real Madrid

Enzo Fernandez, 25, kan lämna Chelsea i sommar.

Nu uppger Talksport att 25-åringen är öppen för en flytt till Real Madrid.

Enzo Fernandez kan lämna Chelsea i sommar och har kopplats ihop med storklubbar som Real Madrid och Paris Saint-Germain.

Nu uppger Talksport att Fernandez är öppen för en flytt till Real Madrid. Den spanska klubben sägs dock inte ha tagit någon formell kontakt med London-laget om en affär.

Fernandez menar i sin tur också att han just nu bara har fokus på Chelsea och på argentinska landslaget inför sommarens VM-slutspel i Nordamerika.

Uppgifterna säger att Fernandez har varit besviken över omsättningen av tränare och att målet är att regelbundet spela Champions League-fotboll.

Fernandez kom till Chelsea under vintern 2023 och har sedan dess gjort 28 mål och 29 assist på 161 framträdanden. Han har i grunden kontrakt med Chelsea till sommaren 2032.