Uppgifter: Ferran Torres nära PSG

Snart ska Ferran Torres spela semifinal i VM.

Efter turneringen talar mycket för en flytt till Paris Saint-Germain.

Det uppger transferjournalisten Nicolo Schira.

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Ferran Torres kommer allt närmare en flytt till den franska huvudstaden. Enligt Nicolo Schira har Paris Saint-Germain kommit överens med spanjoren gällande de personliga detaljerna.

Det enda som återstår är att PSG ska skicka in ett formellt bud till Barcelona. Torres förväntas därefter skriva på ett kontrakt till 2031.

Spanjoren har även jagat av engelska klubbar under sommaren.

Ferran Torres har spelat över 200 matcher för Barcelona sedan han skrev på för klubben 2021. Han har även representerat Manchester City och Valencia.