Uppgifter: Fiorentina jagar United-flopp

Joshua Zirkzee kan vara på väg bort från Manchester United.

Sky Sports uppger att Fiorentina överväger den nederländska anfallaren.

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Joshua Zirkzee anslöt till Manchester United 2024 men har inte fått det att lossna i Premier League. Totalt har det blivit nio mål på 75 tävlingsmatcher och 25-åringen blev även kvar på bänken i samband med premiärförlusten mot Hull City.

Nu ser en flytt tillbaka till Fiorentina möjlig ut.

Klubben är ute efter en ny anfallare efter att Moise Kean ryktats flitigt till Como. Enligt Sky Sports är Joshua Zirkzee är alternativ som övervägs.

Nederländaren kan därmed göra comeback i Serie A efter att tidigare ha representerat Bologna.