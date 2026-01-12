Uppgifter: Flera allsvenska klubbar jagar Stückler

David Stückler lockar intresse från allsvenskan.

AIK, IFK Göteborg och Elfsborg vill ha den dansk-iranska forwarden.

Det rapporterar Tipsbladet.

Foto: Alamy

Cremoneses David Stückler, 21, har varit eftertraktad under en längre tid. Enligt danska Tipsbladet ville storklubben Inter värva forwarden redan under i fjol.

Nu uppger sajten att allsvenska klubbar har gett sig in i jakten.

Enligt Tipsbladet vill AIK, IFK Göteborg och Elfsborg värva dansk-iraniern i sommar och ska vara i dialog. Haken uppges vara att Stückler har en väldigt hög prislapp. Anfallaren ska kosta mellan tre och fyra miljoner euro (32-42 miljoner svenska kronor).

David Stückler är utlånad av Cremonese till Vicenza i Serie C och har hittills gjort sex mål och två assist på 26 ligamatcher den här säsongen.