Uppgifter: Flera allsvenska klubbar jagar Stückler
David Stückler lockar intresse från allsvenskan.
AIK, IFK Göteborg och Elfsborg vill ha den dansk-iranska forwarden.
Det rapporterar Tipsbladet.
Cremoneses David Stückler, 21, har varit eftertraktad under en längre tid. Enligt danska Tipsbladet ville storklubben Inter värva forwarden redan under i fjol.
Nu uppger sajten att allsvenska klubbar har gett sig in i jakten.
Enligt Tipsbladet vill AIK, IFK Göteborg och Elfsborg värva dansk-iraniern i sommar och ska vara i dialog. Haken uppges vara att Stückler har en väldigt hög prislapp. Anfallaren ska kosta mellan tre och fyra miljoner euro (32-42 miljoner svenska kronor).
David Stückler är utlånad av Cremonese till Vicenza i Serie C och har hittills gjort sex mål och två assist på 26 ligamatcher den här säsongen.
