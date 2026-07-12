Uppgifter: Flera klubbar jagar norske VM-stjärnan

Patrick Berg, 24, är eftertraktad.

VM-norsken jagas av Coventry och West Ham, enligt uppgifter.

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Bodø/Glimt stod för en sensationell Champions League-resa förra säsongen. En av spelarna som utmärkte sig är mittfältaren Patrick Berg.

24-åringen, som spelar VM med Norge, har nu flera klubbar efter sig, enligt sajten Teamtalk.

Sajten uppger att både Coventry och West Ham följer honom noga under VM och en framtida affär kan bli aktuell.

Bergs avtal med Bodø/Glimt löper ut sommaren 2028.