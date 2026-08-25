Uppgifter: Flera klubbar jagar Sanches

Renato Sanches, 29, drar till sig intresse från flera klubbar.

Det uppger franska Foot Mercato som även rapporterar att han lämnar Paris Saint-Germain.

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Renato Sanches kan åter vara på väg bort från Paris Saint-Germain. Mittfältaren har spenderat de senaste säsongerna på lån och uppges nu vara aktuell för en ny flytt.

Enligt franska Foot Mercato har Premier League-nykomlingarna Hull och Ipswich hört sig för om portugisen. Även Torino, Union Berlin och flera franska klubbar uppges vara intresserade.

Samtidigt ska PSG vara öppet för att bryta Sanches kontrakt i förtid. Avtalet löper egentligen ut efter den här säsongen.

Sanches anslöt till PSG från Lille sommaren 2022 och har sedan dess varit utlånad till Roma, Benfica och Panathinaikos. Totalt har han gjort två mål på 27 matcher för den franska storklubben.