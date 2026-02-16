Uppgifter: Flera klubbar ute efter Real Madrid-talangen

Víctor Valdepeñas, 19, är ett namn på mångas listor.

Han har tidigare varit på Arsenals önskelista men nu är fler klubbar med i jakten.

Det uppger spanska AS.

Foto: Bildbyrån

Real Madrid-talangen har uppgetts att ligga på Arsenals önskelista kring värvningar för att förstärka defensiven. Men det är inte bara Arsenal som vill säkra upp talangen.

Nu kan spanska AS rapportera att Milan och Borussia Dortmund ska vara ute efter 19-åringen och även Bayern Leverkusen ska enligt uppgifterna vara intresserade.