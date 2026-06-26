Uppgifter: Flera klubbar vill ha VM-målvakten

Jacob Widell Zetterström drar till sig intresse.

VM-målvakten ryktas nu till Eintracht Frankfurt och Leeds.

Detta enligt transferjournalisten Fabrizio Romano.

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Transferjouralisten Fabrizio Romano kommer med nya uppgifter efter nattens VM-matcher.

Enligt Romano väcker Jacob Widell Zetterström, som gjorde VM-debut under natten, intresse från flera klubbar.

Både Eintracht Frankfurt och Leeds ska ha tagit kontakt för att undersöka vilka ekonomiska krav Derby County har för att släppa den svenske målvakten. Även Wolverhampton uppges ha hört sig för om en möjlig affär.

Sedan tidigare har även Nottingham Forest och Bournemouth kopplats ihop med Widell Zetterström. Derby sägs samtidigt värdera 27-åringen till omkring 15 miljoner pund.

Widell Zetterström lämnade Djurgården sommaren 2024 och har sedan dess spelat 75 matcher för Derby County.