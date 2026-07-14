Uppgifter: Flera klubbar vill ha VM-stjärnan

Andreas Schjelderup drar till sig mycket intresse.

Enligt A Bola är flera engelska klubbar intresserade av VM-stjärnan.

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Norge gjorde succé i VM men sagan tog slut mot England i kvartsfinalen.

Yttern Andreas Schjelderup drar till sig mycket intresse efter att ha visat upp sig på den stora scenen och bidrog både mål och assist i VM.

Benfica-spelaren har ser ut att lämna Portugal i sommar. Enligt A Bola vill Benfica förlänga men norrmannen ser ut att vilja flytta. Uppgifterna delger om Schjelderup dröm att spela i England och Chelsea, Liverpool och Tottenham har norrmannen på sin radar.

22-åringen har kontrakt med Benfica till sommaren 2028.