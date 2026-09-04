Uppgifter: Flera spelare aktuella för Everton

Everton behöver förstärka anfallet efter det misslyckade försöket att värva Folarin Balogun.

Nu uppges både Jamie Vardy och Anthony Martial vara aktuella för Premier League-klubben.

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Everton kan tvingas agera på den fria marknaden efter att klubbens försök att värva Folarin Balogun föll igenom på transferfönstrets deadline day.

Enligt engelsk press överväger klubben nu Jamie Vardy som en krislösning på anfallsproblemen. Men han är inte det enda alternativet.

Talksport uppger att även Anthony Martial finns på Evertons radar.

Den tidigare Manchester United-anfallaren har varit klubblös sedan i somras, då han lämnade mexikanska Monterrey. Eftersom 30-åringen står utan kontrakt kan Everton värva honom även efter att transferfönstret stängt.

Enligt Talksport ser tränaren David Moyes Martial som en möjlig kortsiktig lösning för att tillföra erfarenhet och bredd till anfallet.