Uppgifter: Flera storklubbar följer Bo Hegland

Bo Hegland har fått sitt stora genomslag i år.

Enligt uppgifter visar flera europeiska klubbar intresse för norrmannen.

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Bo Hegland, 22, är en framspelning från att tangera Magnus Wolff Eikrems assistrekord i allsvenskan. Djurgårdens norske mittfältare har gjort succé den här säsongen och enligt norska TV2 har flera storklubbar fått upp ögonen för honom.

TV2 uppger att bland annat Newcastle ska ha haft scouter på plats i Stockholm under måndagen för att följa Hegland.

Dessutom har belgiska Anderlecht och franska Lorient visat intresse för 22-åringen, rapporterar kanalen.

TV2 skriver att Hegland trivs i ”Blåränderna”, dit han anslöt för ett år sedan. Mittfältaren noteras för totalt åtta mål och 17 assist på 26 matcher i Djurgården.