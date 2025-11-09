Uppgifter: Flera storklubbar vill ha Givairo Read

Liverpool, Bayern München, Manchester United, Arsenal och Brighton sägs vara lagen som jagar 19-åriga Givairo Read.

Read spelar idag i Feyenoord men har enligt uppgifter intresse från flera storklubbar.

Foto: Bildbyrån

Redan i våras kom uppgifter om intresse från klubbar som Liverpool och Barcelona. Någon flytt blev det dock inte under sommaren, men Read har fortsatt att leverera i Feyenoord under hösten – och nu cirkulerar nya rykten kring hans framtid.

Transferreportern Ekrem Konur uppger att totalt fem klubbar nu visar intresse för den nederländske högerbacken.

En av dem ska vara den tyska storklubben Bayern München, något även Sky Sport Germany rapporterade om för en tid sedan.

Dessutom ska flera Premier League-lag, däribland Liverpool, Manchester United, Arsenal och Brighton, ha ögonen på 19-åringen.

Om en flytt kan bli aktuell redan i januarifönstret återstår att se. Vad en övergång skulle kosta är ännu oklart, men Read har kontrakt med Feyenoord till sommaren 2029.