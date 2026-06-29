Uppgifter: Flopptränaren Liam Rosenior återvänder

Liam Rosenior fick sparken av Chelsea efter 107 dagar som huvudtränare.

Nu uppges engelsmannen göra comeback i Ligue 1, enligt uppgifter.

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Liam Rosenior tog över som huvudtränare i Chelsea under fjolårssäsongen – men det blev en svag sejour och han sparkades efter knappt drygt tre månader.

Nu rapporterar den franske tidningen L’Équipe att Rosenior är aktuell för en återkomst till Ligue 1. Tidningen uppger att Paris FC skjutit upp sin försäsongsträning. Anledningen till detta är att den nuvarande huvudtränaren Antoine Kombouaré kommer lämna och Rosenior sägs bli ersättaren.

Rosenior var tidigare tränare i franska Strasbourg där han basade över laget i 63 matcher.