Uppgifter: Flyttar till Juventus – oavsett CL-plats eller inte

Han har uppgetts vara föremål för en flytt till Juventus.

Nu är Alisson Becker förberedd på att återförenas med Luciano Spalletti.

Detta oaktat var ”Den gamla damen” slutar i tabellen, uppger Corriere Dello Sport.

Under den senaste tiden har italiensk media rapporterat att Liverpool-målvakten Alisson Becker är aktuell för en flytt till Juventus – som han själv har sagts vara öppen för.

Därefter gjorde uppgifter från Nicolo Schira gällande att brassen hade kommit överens om de personliga villkoren med ”Den gamla damen”.

Nu är också den 33-årige burväktaren inställd på en flytt till Turin – oaktat om laget säkrar en plats i Champions League nästa år eller inte. Det skriver Corriere Dello Sport som menar att brassen kommer att återförenas med huvudtränare Luciano Spalletti som han hade under sin tid i Roma.

Tidigare rapporter gör gällande att Alisson kommer att skriva på ett avtal som sträcker sig fram till 2029 med Juventus. I Liverpool står han noterad för 332 matcher i vilka han har hållit nollan tätt i 137 gånger.

Huruvida Juventus säkrar en plats i Champions League eller inte avgörs i kväll, då man gästar Torino i den sista omgången.