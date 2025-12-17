Uppgifter: Förre AIK-anfallaren kan lämna CSKA Sofia

Ioannis Pittas har fortsatt att ösa in mål efter att han lämnade AIK.

Nu kan han vara på väg bort från CSKA Sofia.

Enligt bulgariska Tema Sport har en klubb från Mellanöstern lagt ett bud på anfallaren.

Foto: Alamy

Det var under sommaren 2023 som AIK beslöt sig för att värva Ioannis Pittas, 29, från Apollon Limassol.

Därefter gjorde den cypriotiske landslagsmannen hela 26 mål och två assist på 50 matcher för ”Gnaget” innan han såldes till bulgariska CSKA Sofia under vintern. Där skrev han på ett kontrakt som sträcker sig fram till sommaren 2028.

Det är dock inte säkert att anfallaren blir kvar i Bulgarien särskilt länge till. Enligt bulgariska Tema Sport kan CSKA sälja Pittas under det kommande transferfönstret. Detta kan man eventuellt göra till en icke namngiven klubb från Mellanöstern som ska ha lagt ett bud på målgöraren.

Vidare ska budet från Mellanöstern vara större än den summa som den bulgariska klubben köpte Pittas för från AIK. Lägg där till att den ”hemliga” klubben ska betala en högre lön än det cyprioten får idag.

Sedan Pittas anslöt till CSKA Sofia har han gjort 16 mål och fem assist på 43 matcher.