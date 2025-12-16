Uppgifter: Förre Bajen-spelaren har träffat allsvensk klubb

Joel Nilsson kommer att lämna Kongsvinger i samband med att kontraktet löper ut.

Då kan det komma att bli en allsvensk comeback för den förre Hammarby-spelaren.

Blekinge Läns Tidning rapporterar nämligen att han träffat Halmstads BK.

Foto: Bildbyrån

Joel Nilsson lämnade Hammarby IF för Kongsvinger vintern 2024.

Yttern har sedan dess gjort åtta mål och fem assist på 63 matcher i den norska klubben, men någon fortsättning där kommer det inte att bli.

Hans kontrakt är utgående och han kommer att lämna.

– Jag var rätt så tydlig med att jag ville prova någonting annat nu, säger han till Blekinge Läns Tidning.

Tidningen har även uppgifter om att han träffat Halmstads BK under veckan.

– Jag har bara haft lite kontakt med min agent som har sagt att det har funnits lite intresse. Sen får vi se vart det landar.

Nilsson har även förflutet hos svenska mästarna Mjällby AIF, men någon flytt tillbaka dit ser det inte ut att bli.

– Jag har inte haft någon kontakt med dem, så just nu är det ingenting som tyder på att jag skulle komma tillbaka. Men mitt mål är att spela i en så bra liga som möjligt. Utomlands skulle också funka om allt passar.