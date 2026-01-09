Uppgifter: Förre Häcken-stjärnan till italiensk klubb
Marika Bergman Lundin kan vara på väg mot ett nytt klubbyte.
Enligt Soccerdonna kommer svenskan att flytta till Italien och Lazio.
Den förre BK Häcken-stjärnan Marika Bergman Lundin lämnade i somras West Ham United för norska Vålerenga.
Nu bara ett halvår senare så ser 26-åringen ut att vara på väg mot ett nytt klubbyte.
Soccerdonna rapporterar nämligen att hon väntas flytta till Italien och till Lazio.
Lazio placerar sig i skrivande stund på femteplats i Serie A.
