Uppgifter: Förre Hammarby-spelaren har nobbat flera klubbar
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Williot Swedberg drar till sig intresse från flera klubbar.
Nu kommer uppgifter från El Desmarque-journalisten Diego Tero att svensken tackat nej till flera bud.
För några veckor sedan kunde Williot Swedbergs klubb, Celta Vigo meddela att de fått flera intressenter på svensken.
Nu uppger El Desmarque-journalisten Diego Tero att intresset även nått fram till Swedberg men att han har valt att tacka nej till flertalet.
Vilka klubbar det rör sig om framgår inte i uppgifterna.
Yttern gjorde totalt 41 framträdanden för Celta Vigo den gångna säsongen och blev noterad för tio mål samt sju assist. Han har tidigare spelat i Hammarby IF.
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