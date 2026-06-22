Uppgifter: Förre Hammarby-spelaren har nobbat flera klubbar

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Williot Swedberg drar till sig intresse från flera klubbar.

Nu kommer uppgifter från El Desmarque-journalisten Diego Tero att svensken tackat nej till flera bud.

Foto: Bildbyrån

För några veckor sedan kunde Williot Swedbergs klubb, Celta Vigo meddela att de fått flera intressenter på svensken.

Nu uppger El Desmarque-journalisten Diego Tero att intresset även nått fram till Swedberg men att han har valt att tacka nej till flertalet.

Vilka klubbar det rör sig om framgår inte i uppgifterna.

Yttern gjorde totalt 41 framträdanden för Celta Vigo den gångna säsongen och blev noterad för tio mål samt sju assist. Han har tidigare spelat i Hammarby IF.