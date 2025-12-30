Uppgifter: Förre KFF-spelaren byter klubb i Polen

Elias Olsson har spelat för Lechia Gdansk sedan sommaren 2023.

Nu ser han ut att byta klubb i Polen.

Detta då han kommer att lånas ut till Wieczysta Kraków, enligt journalisten Tomasz Wlodarczyk.

Foto: Alamy

Det var för två och ett halvt år sedan som Elias Olsson, 22, lämnade Kalmar FF för spel i den polska klubben Lechia Gdansk. Innan dess hade Olsson varit utlånad till både Groningen och danska Næstved.

Väl i Polen var 22-åringen så gott som ordinarie i Gdansk-klubbens startelva under de två första säsongerna. I år har däremot speltiden minskat och han står endast noterad för fem starter i ligan.

Därför kommer han nu att lånas ut, enligt Meczyki-journalisten Tomasz Wlodarczyk. Framgent kommer Elias Olsson att spela för Wieczysta Kraków som hör till i andraligan och hans låneavtal sägs innehålla en köpoption.

Elias Olssons avtal med Lechia Gdansk sträcker sig fram till sommaren 2026.