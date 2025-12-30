Uppgifter: Förre KFF-spelaren byter klubb i Polen
Elias Olsson har spelat för Lechia Gdansk sedan sommaren 2023.
Nu ser han ut att byta klubb i Polen.
Detta då han kommer att lånas ut till Wieczysta Kraków, enligt journalisten Tomasz Wlodarczyk.
Det var för två och ett halvt år sedan som Elias Olsson, 22, lämnade Kalmar FF för spel i den polska klubben Lechia Gdansk. Innan dess hade Olsson varit utlånad till både Groningen och danska Næstved.
Väl i Polen var 22-åringen så gott som ordinarie i Gdansk-klubbens startelva under de två första säsongerna. I år har däremot speltiden minskat och han står endast noterad för fem starter i ligan.
Därför kommer han nu att lånas ut, enligt Meczyki-journalisten Tomasz Wlodarczyk. Framgent kommer Elias Olsson att spela för Wieczysta Kraków som hör till i andraligan och hans låneavtal sägs innehålla en köpoption.
Elias Olssons avtal med Lechia Gdansk sträcker sig fram till sommaren 2026.
