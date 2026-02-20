Uppgifter: Förre Liverpool-stjärnan kan hamna i MLS

Philippe Coutinho har nyligen brutit sitt kontrakt med Vasco da Gama.

Nu kan det bli en flytt till USA och MLS för brasilianaren.

LA Galaxy uppges nämligen hålla noga koll på hans situation.

Foto: Bildbyrån

Philippe Coutinho, med förflutet i klubbar som Liverpool, FC Barcelona och Bayern München är numera klubblös.

Brassen som gjorde succé i Liverpool innan han såldes för enorma pengar till FC Barcelona vintern 2018 bröt under gårdagen sitt kontrakt med brasilianska Vasco Da Gama.

Nu kan det komma att bli en flytt till USA och MLS för brassen.

Spanska AS rapporterar nämligen att LA Galaxy håller noga koll på brassens situation.

Något formellt bud har ännu inte kommit från MLS-klubben till Coutinho, men LA Galaxy sägs vara beredda att inleda förhandlingar med 33-åringen.