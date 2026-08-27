Uppgifter: Förre MFF-profilen nära ny klubb
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Adi Nalic, 28, ser ut att lämna Zrinjski Mostar.
Enligt uppgifter är han nära en flytt till rumänska Cluj.
Adi Nalic lämnade Hammarby 2024. Sedan dess har den offensive mittfältaren spelat i nederländska Almere City och Zrinjski Mostar.
Nu rapporterar Sportbladet att 28-åringen är nära en ny klubb. Tidningen uppger att rumänska Cluj hoppas göra klart med Nalic inom den närmsta tiden.
Nalic har tidigare spelat i bland annat Landskrona Bois, Malmö FF, Mjällby och AFC Eskilstuna. Han har två SM-guld och ett cupguld på sitt cv från tiden i Malmö.
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