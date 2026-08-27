Uppgifter: Förre MFF-profilen nära ny klubb

Adi Nalic, 28, ser ut att lämna Zrinjski Mostar.

Enligt uppgifter är han nära en flytt till rumänska Cluj.

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Adi Nalic lämnade Hammarby 2024. Sedan dess har den offensive mittfältaren spelat i nederländska Almere City och Zrinjski Mostar.

Nu rapporterar Sportbladet att 28-åringen är nära en ny klubb. Tidningen uppger att rumänska Cluj hoppas göra klart med Nalic inom den närmsta tiden.

Nalic har tidigare spelat i bland annat Landskrona Bois, Malmö FF, Mjällby och AFC Eskilstuna. Han har två SM-guld och ett cupguld på sitt cv från tiden i Malmö.