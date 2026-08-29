Uppgifter: Förre MFF-stjärnan aktuell för återkomst

Erdal Rakip, 30, kan återvända till allsvenskan.

Mittfältaren är aktuell för Örgryte IS, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Erdal Rakip lämnade svensk fotboll 2023 för ett utlandsäventyr i Turkiet. 30-åringen kommer senast från polska Miedz Legnica – men har varit utan klubb sedan början av juli.

Nu kan den tidigare Malmö FF–spelaren vara på väg tillbaka till allsvenskan. Enligt GP är mittfältaren aktuell för Örgryte IS – men endast om de får till en försäljning innan.

Under sin tid i Sverige representerade Rakip endast Malmö FF. Där gjorde han totalt 259 framträdanden och tog sex SM-guld samt ett cupguld.





