Uppgifter: Förre MFF-stjärnan aktuell för återkomst
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Erdal Rakip, 30, kan återvända till allsvenskan.
Mittfältaren är aktuell för Örgryte IS, enligt uppgifter.
Erdal Rakip lämnade svensk fotboll 2023 för ett utlandsäventyr i Turkiet. 30-åringen kommer senast från polska Miedz Legnica – men har varit utan klubb sedan början av juli.
Nu kan den tidigare Malmö FF–spelaren vara på väg tillbaka till allsvenskan. Enligt GP är mittfältaren aktuell för Örgryte IS – men endast om de får till en försäljning innan.
Under sin tid i Sverige representerade Rakip endast Malmö FF. Där gjorde han totalt 259 framträdanden och tog sex SM-guld samt ett cupguld.
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