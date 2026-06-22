Uppgifter: Förre Öis-stjärnan nära norsk klubb

Isak Dahlqvist lämnade Örgryte IS för Blau-Weiss Linz vid årsskiftet.

Nu är mittfältaren nära en flytt till Tromsø i Norge, enligt uppgifter.

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Isak Dahlqvist var en av Örgrytes utmärkande spelare när de säkrade uppflyttning till allsvenskan. Inför säsongen lämnade mittfältaren för österrikiska Blau-Weiss Linz.

Klubben trillade ur den inhemska högstaligan i år och nu rapporterar Aftonbladet att Dahlqvist lämnar. Enligt tidningen är 24-åringen nära en flytt till norska Tromsø IL.

Aftonbladet uppger att både ett lån och ett utköp är aktuellt samtidigt som ett långt kontrakt är på bordet.

Tromsø ligger tvåa i den norska högstaserien.