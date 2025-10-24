Uppgifter: Förre Real- och Liverpool-bossen nära nytt jobb

Rafael Benitez har stått utan uppdrag sedan i slutet av ifjol.

Nu ser spanjoren dock ut att vara nära ett nytt uppdrag.

Han väntas nämligen ta över grekiska Panathinaikos.

Foto: Bildbyrån

Den förre Real Madrid- och Liverpool-tränaren Rafael Benitez sparkades av Celta Vigo i slutet av 2024.

Sedan dess har den spanske tränaren stått utan uppdrag, men så ser det inte ut att förbli länge till.

Brittiska Mail rapporterar nämligen att han förväntas ta över som manager i den grekiska storklubben Panathinaikos.

Blir fallet så kommer Benitez att få jobba med svenske anfallaren Alexander Jeremejeff, som alltjämt återfinns i den grekiska klubbens trupp.

Panathinakos har haft en jobbig säsongsinledning och ligger bara sjua i den inhemska ligan, samtidigt har man även två raka förluster i Europa League.