Uppgifter: Förre Sirius-stjärnan lånas ut till USA

Leo Walta, 23, ser ut att vara på väg till USA.

Detta rapporterar Aftonbladet som uppger att det handlar om ett lån.

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En flytt till USA ser ut att vänta för den tidigare Sirius-stjärnan Leo Walta.

Enligt Aftonbladet är Swansea City ”i princip” överens med Los Angeles FC om ett lån av mittfältaren. Affären ska även innehålla en köpoption.

Walta anslöt till den walesiska Championship-klubben i januari och har sedan dess noterats för tolv framträdanden och ett mål.

Dessförinnan tillbringade 23-åringen två säsonger i Sirius, där han gjorde 24 mål. I januari såldes han vidare till Swansea för omkring 37 miljoner kronor.