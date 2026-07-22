Uppgifter: Fransk klubb vill ha VM-målvakten

Jacob Widell Zetterström gjorde det bra för Sverige i mål.

Nu drar han till sig stort intresse av flera klubbar.

Foto: Bildbyrån

Flera klubbar uppges ha visat intresse för Jacob Widell Zetterström.

Transferspecialisten Fabrizio Romano rapporterar att Derby därför redan har börjat förbereda sig på ett eventuellt tapp av den svenske målvakten i sommar.

Eintracht Frankfurt har tidigare nämnts som en intressent, samtidigt som även Nottingham Forest och Bournemouth uppges ha hört sig för. Nu ser ytterligare en klubb ut att ha gett sig in i jakten.

Enligt Foot Mercato visar Lyon intresse för ”JWZ”. Några närmare detaljer om klubbens intresse framgår inte.

Den 28-årige Widell Zetterström har ett år kvar på sitt kontrakt med Derby.