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Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Franske VM-stjärnan nära PSG

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Nilo Ek
Webbredaktör
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Lucas Digne, 32, väntas lämna Aston Villa.
Den franske vänsterbacken sägs vara nära en flytt till Paris Saint-Germain, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Lucas Digne har blivit den givna vänsterbacken i det franska VM-laget. 32-åringen spelar till vardags i Aston Villa – men en flytt ser nu ut att bli aktuell.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano är Digne nära en övergång till Paris Saint-Germain. Romano uppger att PSG kommer att aktivera utköpsklausulen i hans kontrakt efter VM. Klausulen ligger på 10 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 110 miljoner kronor.

Digne sägs bli ett andrahandsval efter stjärnan Nuno Mendes i PSG:s backlinje, rapporterar Romano.

32-åringen spelade i PSG mellan åren 2013-2016.

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