Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Fulham vill ha Real Madrid-duo

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Fulham kan förstärka truppen.
Alvaro Arbeloa vill sno duo från Real Madrid.
Det uppger The Sun.

Foto: Bildbyrån

Alvaro Arbeloa har lämnat Real Madrid och är nu tränare i Fulham. Han siktar nog sin tidigare klubb och sägs vilja göra en dubbelvärvning från Real Madrid till Fulham.

Enligt The Sun vill han att klubben ska gå efter talangerna Franco Mastantuono, 18, och Gonzalo Garcia, 22. Ingen av spelarna hade dock en ordinarie roll under Arbeloas tid i Real Madrid.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt