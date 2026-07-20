Uppgifter: Gais-affär sprack – i sista stund

Ibrahim Diabate var på väg att lämna Gais.

Sedan sprack affären med Al-Ain från Förenade Arabemiraten plötsligt.

Det rapporterar Expressen under måndagen.

Ibrahim Diabate. Foto: Bildbyrån

Fjolårets målsuccé och delade skytteligavinnare Ibrahim Diabate, 26, är tillbaka i Gais. Anfallaren lånades ut till spanska Deportivo Alavés i vintras, men La Liga-klubben valde att inte utnyttja köpoptionen i avtalet och nu är 26-åringen tillbaka på Gais-gården.

Göteborgsklubben har redan hämtat in både Samuel Salter och Nikola Vasic på anfallspositionen och att det skulle bli en fortsättning i grönsvart för Diabate hålls som föga sannolikt. Och en flytt bort från Gais var riktigt nära, enligt färska uppgifter.

Sprack plötsligt

Det är Expressen som rapporterar att en transfer till Al-Ain i Förenade Arabemiraten var nära att gå i lås redan i förra veckan. Sedan ändrade sig den emiratiska klubben och valde att värva den grekiska anfallaren Giorgos Giakoumakis i stället.

Enligt tidningen var Gais ”länge var övertygat om att affären skulle gå i lås”.