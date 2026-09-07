Uppgifter: Gais kan sälja startspelare

William Milovanovic ser ut att lämna Gais.

GP rapporterar att det rör sig om en flytt till Polen.

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Gais kan tappa en startspelare. Enligt uppgifter från Göteborgs-Posten är William Milovanovic akutell för en flytt. Det ska röra sig om en flytt till Polen och Rakow Częstochowa.

Rakow ska i första hand vilja låna in 24-åringen, medan GAIS föredrar en permanent försäljning. Enligt GP kan ett lån med köpoption bli en möjlig lösning.

Det polska transferfönstret stänger på onsdag, vilket innebär att parterna har begränsat med tid att komma överens.

Milovanovic har kontrakt med GAIS över 2027. Han anslöt till klubben 2024 och har hittills noterats för fem mål och nio assist på 72 tävlingsmatcher.