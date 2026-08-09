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Foto: Bildbyrån

Pernille Harder målskytt mot Paris FC

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Bayern München träningsspelade under söndagen mot Paris FC.
Då slog den förre Linköping och Chelsea-spelaren till med en fullträff.

Foto: Bildbyrån

Bayern München träningsspelare mot Paris FC under söndagen.

Magdalena Eriksson var med från start, lika så hennes radarpartner, Pernille Harder. Danskan slog till redan i den 6:e minuten och gav de tyska giganterna ledningen. Med tio minuter kvar av första halvlek kunde Alara utöka ledningen.

Slutresultatet blev 2–0 till tyskorna.

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