Pernille Harder målskytt mot Paris FC
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Bayern München träningsspelade under söndagen mot Paris FC.
Då slog den förre Linköping och Chelsea-spelaren till med en fullträff.
Bayern München träningsspelare mot Paris FC under söndagen.
Magdalena Eriksson var med från start, lika så hennes radarpartner, Pernille Harder. Danskan slog till redan i den 6:e minuten och gav de tyska giganterna ledningen. Med tio minuter kvar av första halvlek kunde Alara utöka ledningen.
Slutresultatet blev 2–0 till tyskorna.
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