Pernille Harder målskytt mot Paris FC

Bayern München träningsspelade under söndagen mot Paris FC.

Då slog den förre Linköping och Chelsea-spelaren till med en fullträff.

Foto: Bildbyrån

Bayern München träningsspelare mot Paris FC under söndagen.

Magdalena Eriksson var med från start, lika så hennes radarpartner, Pernille Harder. Danskan slog till redan i den 6:e minuten och gav de tyska giganterna ledningen. Med tio minuter kvar av första halvlek kunde Alara utöka ledningen.

Slutresultatet blev 2–0 till tyskorna.