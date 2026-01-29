Uppgifter: Gais nära att värva från Rosenborg

Gais vill stärka upp på mittfältet.

Enligt GP är Rosenborgs Henry Sletsjøe, 25, högaktuell för ”Makrillarna”.

Foto: Bildbyrån

Gais slutade på en tredjeplats i allsvenskan i fjol. Nu ser Göteborgsklubben ut att vilja stärka upp truppen.

Enligt GP närmar sig Gais en värvning av Rosenborg-mittfältaren Henry Sletsjøe. Tidningen uppger att affären hoppas bli klar inom den närmsta tiden.

Sletsjøe spenderade hösten på lån i Kristiansund. Mittfältaren, som är född i Stockholm, har tidigare spelat för IK Brage, IF Sylvia, Syrianska, Stocksund. 25-åringen har även representerat Djurgårdens ungdomslag.