Uppgifter: Gais nära att värva från Rosenborg
Gais vill stärka upp på mittfältet.
Enligt GP är Rosenborgs Henry Sletsjøe, 25, högaktuell för ”Makrillarna”.
Gais slutade på en tredjeplats i allsvenskan i fjol. Nu ser Göteborgsklubben ut att vilja stärka upp truppen.
Enligt GP närmar sig Gais en värvning av Rosenborg-mittfältaren Henry Sletsjøe. Tidningen uppger att affären hoppas bli klar inom den närmsta tiden.
Sletsjøe spenderade hösten på lån i Kristiansund. Mittfältaren, som är född i Stockholm, har tidigare spelat för IK Brage, IF Sylvia, Syrianska, Stocksund. 25-åringen har även representerat Djurgårdens ungdomslag.
