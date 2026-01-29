Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Gais nära att värva från Rosenborg

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Gais vill stärka upp på mittfältet.
Enligt GP är Rosenborgs Henry Sletsjøe, 25, högaktuell för ”Makrillarna”.

Foto: Bildbyrån

Gais slutade på en tredjeplats i allsvenskan i fjol. Nu ser Göteborgsklubben ut att vilja stärka upp truppen.

Enligt GP närmar sig Gais en värvning av Rosenborg-mittfältaren Henry Sletsjøe. Tidningen uppger att affären hoppas bli klar inom den närmsta tiden.

Sletsjøe spenderade hösten på lån i Kristiansund. Mittfältaren, som är född i Stockholm, har tidigare spelat för IK Brage, IF Sylvia, Syrianska, Stocksund. 25-åringen har även representerat Djurgårdens ungdomslag.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt