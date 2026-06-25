Uppgifter: Gais testar succéforwarden

FBK Karlstads Granit Hana toppar skytteligan i Ettan Norra.

Nu ska forwarden provspela med Gais, enligt uppgifter.

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Granit Hana har öst in mål för FBK Karlstad den här säsongen. Anfallaren noteras för elva fullträffar på 13 matcher i Ettan Norra.

Nu har Gais fått upp ögonen för honom och enligt Expressen kommer Hana att provspela med Göteborgsklubben. Tidningen uppger att parterna ska bekanta sig under träning.

Expressen rapporterar dessutom att flera klubbar har scoutat 22-åringen och att en flytt kan bli aktuell i sommar. Flera allsvenska klubbar sägs vara intresserade.

FBK Karlstad ligger sexa i Ettan Norra.