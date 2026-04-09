Uppgifter: Gais väntas säkra upp superlöftet

Det rapporterar Aftonbladet.

Foto: Bildbyrån

Gais-talangen Diart Peci gjorde debut i A-laget i en träningsmatch mot Varbergs Bois.

Enligt Aftonbladet har 15-åringen lockat intresse både i Sverige och utomlands men väntas bli kvar i Göteborg. Tidningen uppger att Gais har goda förhoppningar att skriva ett längre kontrakt med Peci.

Parterna uppges vara positiva till ett nytt avtal.

Peci har tillhört Gais sedan han var nio år gammal och började träna med A-laget vid 14 års ålder.