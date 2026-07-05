Uppgifter: Gais vill värva Tellgren

Gais vill förstärka truppen.

Nu vill Göteborgsklubben värva in Edvin Tellgren från Varbergs Bois.

Det uppger Göteborgs-Posten.

Foto: Bildbyrån

Gais ser ut att vara nära ännu en förstärkning.

Enligt Göteborgs-Posten är allsvenska Gais på väg att värva mittbacken Edvin Tellgren från Varbergs Bois. Uppgifterna gör gällande att parterna är mycket nära en överenskommelse.

Den 21-årige försvararen anslöt till Varbergs Bois från Skövde AIK inför säsongen 2025 och har kontrakt med superettanklubben över 2026. Sedan flytten har Tellgren gjort totalt 49 matcher för Varberg.

Innan sejouren i Skövde tillhörde han även IFK Norrköping.