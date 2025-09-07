Uppgifter: García förlänger med Barcelona

Han har spelat i klubben sedan 2021.

Nu ser Eric Garcia ut att förlänga med FC Barcelona.

Det skriver spanska Sport.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2021 som Eric Garcia lämnade Manchester City för spel i FC Barcelona.

Sedan dess har mittbacken spelat 118 matcher i vilka han har gjort sex mål och fem assist.

Under säsongen 2023/2024 var 24-åringen utlånad till Girona och det ryktades därefter om att han skulle köpas loss permanent.

Så blev inte fallet, och nu ser Barcelona ut att förlänga med sin försvarare.

Det är spanska Sport som skriver att intresset kring förlängningen kommer från båda parter och att de inte ska vara några problem med att komma överens om de nya villkoren.

Eric Garcias nuvarande kontrakt med ”Barca” sträcker sig fram till sommaren 2026.