Uppgifter: Garnacho nära Aston Villa

Alejandro Garnacho ser ut att flytta till Aston Villa.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano handlar det om ett lån av argentinaren.

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Alejandro Garnacho har inte direkt tagit Premier League med storm, varken i Manchester United eller Chelsea. I fjol svarade argentinaren för ett mål och fyra assist på 14 starter för Londonklubben.

Nu ser en flytt inom den engelska högstaligan ut att vara klar. Enligt transfergurun Fabrizio Romano har Chelsea kommit överens med Aston Villa om ett låneavtal under den kommande säsongen.

Affären innehåller även klausuler som gör övergången permanent, förutsatt att vissa icke namngivna kriterier uppfylls.

Garnacho har bra erfarenhet från att möta just Aston Villa. Argentinaren har gjort två mål och tre assist på Birminghamklubben, vilket är det mesta han gjort på en enstaka klubb under hela sin karriär enligt Opta.

Aston Villa slutade på en fjärdeplats i fjol. Man bärgade även sin första internationella titel på 44 år genom att vinna Europa League.