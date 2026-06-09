Uppgifter: Genoa har lagt bud på Elliot Stroud

Elliot Strouds framtid i Mjällby är osäker.

Enligt Fotbollskanalen har italienska Genoa lagt ett bud på den svenske landslagsyttern.

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Elliot Stroud kan vara på väg till Serie A. Enligt uppgifter till Fotbollskanalen har Genoa lagt ett bud på Mjällbys 23-årige ytter, som just nu befinner sig i USA med Sveriges VM-trupp.

Intresset för Stroud ska vara stort från flera italienska klubbar, men Genoa uppges ha tagit konkreta steg för att värva honom.

Tidigare idag svarade han på frågan om han bett sin agent att bara höra av sig vid konkreta bud.

– Ja, ungefär så. Så att det inte kommer fram så mycket överflödig information till mig, svarade han Fotbollskanalen då.

Stroud har kontrakt med Mjällby över säsongen.