Uppgifter: Gerrard kan ta över Wrexham

Steven Gerrard står utan jobb.

Nu kopplas engelsmannen ihop med Championship-klubben Wrexham.

Det rapporterar The Sun.

Foto: Bildbyrån

Steven Gerrard kommer senast från en kort tränarsejour i saudiska Al-Ettifaq. Totalt blev det 1,5 år i den saudiska klubben innan han blev av med jobbet i januari.

Sedan dess har den före detta Liverpool-spelaren stått utan ett tränaruppdrag.

Brittiska The Sun rapporterar att Gerrard kopplas ihop med en återkomst till den engelska fotbollen. Tabloiden skriver att engelsmannen kopplas ihop med Wrexham, som tog steget upp i Championship inför säsongen.

Klubben ligger på 21:a plats i ligan och har tagit en seger på fem matcher.

Gerrard har tidigare tränat klubbarn som Aston Villa och Rangers.