Uppgifter: Gittens överens med Chelsea

Jamie Gittens ser ut att lämna Borussia Dortmund.

yttern ska nu har nått en överenskommelse med Chelsea.

Det rapporterar RMC Sport.

Jamie Gittens har slagit igenom under sin tid i Borussia Dortmund. Resultatet har varit att flera storklubbar har visat intresse för engelskmannen.

Nu rapporterar RMC Sport att Chelsea ska kommit överens om de personliga villkoren i övergången med Jamie Gittens.

Enligt uppgifter ska dock förhandlingar fortfarande pågå och skulle affären gå i hamn uppges kontraktet sträcka sig till sommaren 2032.

Gittens har gjort åtta mål och tre assist på 32 matcher i Bundesliga.

🚨💣 Agreement in principle between Chelsea and Jamie Gittens. 7 year contract 🔵

🔹Negotiations ongoing between Chelsea and Dortmund. pic.twitter.com/bPYco98Fpf

— Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 7, 2025