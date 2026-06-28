Uppgifter: Godfrey nära skotsk gigant

Ben Godfrey har lämnat Bröndby.

Engelsmannen sägs vara nära skotska Rangers, enligt uppgifter.

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Ben Godfrey lämnade danska Bröndby i samband med att kontraktet löpte ut i somras. Nu rapporterar Sky Sports att engelsmannen är nära en flytt till Skottland.

Sky uppger att Rangers för samtal med Atalanta för att låna mittbacken.

Ben Godfrey har tidigare representerat klubbar som Ipswich och Sheffield United.

Godfrey noterades för 12 framträdanden i Bröndby förra säsongen.