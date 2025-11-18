Uppgifter: Gomes är intresserad av Manchester United

Joao Gomes kan vara nära en flytt.

Enligt uppgifter är United intresserade av mittfältaren samtidigt som han kan tänka sig en flytt.

Foto: Bildbyrån

Förra veckan uppgav Daily Mail att Manchester United är intresserade av Wolverhampton-spelaren Joao Gomes för förstärkning under vintern. Enligt uppgifterna ska Gomes vara intressant för United.

Nu kommer uppgifter från portugisiska Record att Gomes själv kan tänka sig en flytt till till Manchester United.

Enligt uppgifterna kräver Wolves cirka 50 miljoner euro (vilket motsvarar cirka 550 miljoner kronor) vid en försäljning av mittfältaren.

Joao Gomes sitter på ett avtal till 2030.