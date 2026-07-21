Uppgifter: Gör förre Bajenstjärnan sällskap i storklubben

Aiham Ousou ser ut att röra på sig i sommarfönstret.

Svenske mittbacken uppges nu landa i bulgariska storklubben Ludogorets – där tidigare Hammarbystjärnan Edvin Kurtulus redan huserar.

Foto: Bildbyrån

Han har sedan sommaren 2024 spelat sin fotboll i belgiska Royal Charleroi.

Nu ser Aiham Ousou på att lämna klubben.

Enligt La Dernière Heure väntar lagkaptenen i dagarna skriva på för Ludogorets, som radat upp ligatitlar i Bulgarien och som prenumererat på spel i Europa i många år.

I Ludogorets finns redan svenske mittbacken Edvin Kurtulus då han lämnade Hammarby sommaren 2024 i en stor affär. Även ytterback Joel Andersson, likt Ousou med en bakgrund i BK Häcken, spelar i laget sedan ett år tillbaka.

Ousou fick sitt stora internationella genombrott i La Liga våren 2024 då han för sitt Cádiz stängde ner världsstjärnan Álvaro Morata i segern mot Atlético Madrid. Kort tidigare hade mittbacken dock valt att representera Syriens A-landslag efter blott en A-landskamp (träningsmatch) under Janne Anderssons ledning för Sverige.