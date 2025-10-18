Uppgifter: Goretzka nära förlängning med Bayern München

Leon Goretzka, 30, sitter på ett utgående kontrakt i Bayern München.

Nu väntar nya förhandlingar om ett nytt avtal.

Detta enligt tyska Bild.

Foto: Alamy

Leon Goretzka har under en längre tid haft svårt att slå sig in i Bayern Münchens startelva. Den tyske anfallaren har konkurrerats ut av Harry Kane och det har tidigare ryktats om att Goretzka kommer att lämna. Tysken sitter på ett utgående kontrakt.

Nu kommer den tyska Bild-journalisten Christian Falk med uppgifter om att Goretzka stannar i Bayern. Förhandlingar mellan parterna kommer att inledas inom snar framtid.

Goretzka anslöt till Bayern München 2018 från Schalke 04 och har gjort 46 mål och 48 assist på 272 tävlingsmatcher.