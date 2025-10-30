Uppgifter: Granath uppges lämna HBK – Korona Kielce har erbjudit kontrakt

Halmstads BK ser ut att tappa Villiam Granath som bosman i vinter.

Polska Korona Kielce har erbjudit yttern ett kontrakt.

Ett beslut väntas tas snart.



Villiam Granath, 27, närmar sig slutet av sitt kontrakt med Halmstads BK – och mycket talar för att han lämnar klubben efter säsongen.

Enligt Sportbladets uppgifter har den polska ligasexan Korona Kielce lagt fram ett kontraktsförslag till yttern.

Granath anslöt till Halmstad inför säsongen 2023 efter sin tid i Skövde AIK, och slog igenom på allvar redan under sin första säsong i Allsvenskan med 29 matcher, varav 21 från start. Under årets säsong har han varit en nyckelspelare i HBK:s startelva och noterats för tre mål och tre assist på 27 matcher.

Flera svenska klubbar ska också följa hans situation noggrant. Granath väntas fatta beslut om sin framtid inom kort.