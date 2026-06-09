Uppgifter: Greenwood överens med Roma

Roma närmar sig en värvning av Mason Greenwood.

Enligt italienska uppgifter är parterna redan överens om de personliga villkoren.

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Mason Greenwood kan vara på väg till Serie A.

Enligt Corriere dello Sport har Roma nått en överenskommelse med den 24-årige yttern om ett personligt kontrakt. Greenwood ska ha accepterat ett avtal värt fyra miljoner euro netto per säsong, motsvarande cirka 44 miljoner kronor, exklusive bonusar.

Nu återstår för Roma att komma överens med Marseille, där Greenwood haft stor framgång sedan flytten från Manchester United 2024.

Den gångna säsongen stod engelsmannen för 16 mål och sju assist på 32 ligamatcher i Ligue 1.

Roma uppges vara berett att betala 40 miljoner euro,omkring 440 miljoner kronor, medan Marseille sägs kräva 55 miljoner euro, motsvarande cirka 605 miljoner kronor.